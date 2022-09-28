Erdek'te lodos etkili oldu; tekne battı

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Tuncay ERTAN/ ERDEK (Balıkesir), (DHA)MARMARA Bölgesi'nde etkili olan lodos, Balıkesir´in Erdek ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle limanda bağlı bulunan tekne battı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodosun saatteki hızı, 50 kilometreye ulaştı. Bağlı bulunan tekneler ise lodos ve dalga nedeniyle Küçük Liman'a çarparak hasar gördü. `Sea Captian´ isimli, 7 metre uzunluğundaki tekne ise battı. Ters dönen tekne, vinçle karaya çıkarıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Erdek Tuncay ERTAN

2022-09-28 16:16:17



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