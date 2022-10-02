Balıkesirspor ağır yaralı

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BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 mağlup olarak Baynet İnşaat Balıkesirspor, üst üste 4'üncü yenilgisini alarak taraftarını üzdü. İlk 3 maçından 4 puan çıkaran kırmızı-beyazlılar, son 4 haftada puan yüzü göremediği gibi gol atma başarısı da gösteremedi. Balıkesir ekibi son 4 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü. Grupta 4 puanla 18'inci sırada yer alan Balıkesirspor, hafta içinde Kırşehir Futbol SK'yı ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-10-02 12:02:46



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