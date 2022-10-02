Bandırmaspor - Samsunspor: 0-0

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Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gklelios Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 73 Kerim Avcı), Mulumba, Atabey Çiçek (Dk. 63 Dembele), Koutroumpis, Okan Alkan (Dk.46 Berkan Mahmut Keskin), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan (Dk. 46 Mustafa Saymak), Caner Hüseyin Bağ

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski Alim Öztürk, Zeki Yavru, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 46 Cihan Kahraman), Ali Kaan Güneren, Laura (Dk. 46 Nokivas), Yunus Emre Gültekin, Mücahit Albayrak (Dk. 36 Soner Gönül), Yusuf Abdioğlu (Dk. 24 Yunus Emre Çift), Harris, Da Silva Saouza (Dk. 82 Ahmet Sağat)

SARI KARTLAR: Ali Kaan Güneren, Alim Öztürk (Yılport Samsunspor), Caner Cavun, Koutromupis (Beyçimento Bandırmaspor)

Spor Toto 1´inci Lig´in 7´nci haftasında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Yılport Samsunspor´u konuk etti. Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

8´inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında sol kanatta topla buluşan Harris, hızla ceza alanı içine girdi. Sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Harris´in şutu uzak direkten geri döndü. Bandırmaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarıda gol sesi çıkmayınca iki takımda soyunma odası 0-0´lık skorla girdi.

58´inci dakikada Bandırmaspor´da Berkan´ın ceza sahasında Harris´i düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Da Silva Saouza topu üstten dışarı gönderdi.

79´uncu dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde Bandırmaspor´da Kerim Avcı´nın vuruşu kaleciden döndü. Samsunspor defansı topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-10-02 16:05:49



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