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Balıkesir´de Habitat Günü etkinlikleri başladı

DHA

Balıkesir´de Habitat Günü etkinlikleri başladı


BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de düzenlenen 3 Ekim Dünya Habitat Günü, çeşitli etkinliklerle başladı. Etkinliklerin ilk gününde Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç´ın, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdüğü 'Sıfır Noktası' sergisinin açılışı ve 'Tarihin, Sanatın ve Şehrin Sıfır Noktası' paneli gerçekleştirildi. Panelin ardından konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Habitat Günü´nün, Balıkesir´de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Her yıl dünyanın farklı bir şehrinde, ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü; bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan´ın destekleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin ev sahipliğinde Balıkesir´de gerçekleştiriliyor.Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç´ın 2015 yılında uygulamaya başladığı 'Ready-ReMade' başlıklı projesiyle; bireyin günlük yaşamda kullandığı, tüketerek bir kenara terk ettiği nesne ve objeler ile işlevini yitirmiş her türlü atık, sanatın kendi dünyasında eser olarak yeniden var ediliyor. Sağdıç'ın 'Sıfır Noktası' adını verdiği sergisi, Habitat Günü etkinlikleri kapsamında Avlu Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda açıldı. Deniz Sağdıç´ın atık malzemelerle ürettiği portrelerin yer aldığı sergideki eserlerin bir bölümü New York´ta bir bölümü de Balıkesir´de sergileniyor.'ATIĞI HAMMADDE OLARAK GÖRÜYORUZ'Atığı sanata dönüştürdüğü sergisiyle toplumda farkındalık oluşturan sanatçı Deniz Sağdıç, "Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğümüz 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atığın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bütün dünyaya göstermek istedik. Her bir atıkta sadece sanat değil atığı da bir hammadde olarak görerek ayrıştırmaya çalışıyoruz. Dünya Habitat Günü´nün Balıkesir´de yapılmasının burasının ne kadar değerli olduğunu göstermesi açısından çok kıymetli. Serginin bir kısmı New York´ta diğer kısmı ise Balıkesir´de. Benim için bütün dünya ve özellikle de ülkem çok kıymetli. Bu değeri inşa edebilmek, inşa edilmiş şeylerin üzerine tekrar sıfır noktasından bir hikâye kurmak gerçekten çok önemli" dedi.'ÇOK DEĞERLİ BİR SERGİ''Kimse Geride Kalmasın' temasıyla Dünya Habitat Günü´nün bu yıl Balıkesir´de kutlandığına dikkati çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da "Dünya, bu slogan eşliğinde insanları; birlikte olmaya, adil olmaya davet ediyor. En önemli problemimiz kullandığımız her şeyi tam olarak tüketemiyoruz, atık olarak kalıyor. Atığın sanata dönüştüğü çok önemli bir serginin açılışını yapıyoruz. Bu sergi çok değerli, çünkü simgesel özelliği var. İlham olması gereken çok değerli bir proje" diye konuştu.'ŞEHRİMİZE GETİRİSİ BÜYÜK OLACAK'Dünya Habitat Günü´nün, Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan´ın öncülüğünde Balıkesir´de kutlanmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise "Bu onur verici ev sahipliğini yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz´ı tebrik ediyorum. Şehrimize bunun çok büyük getirileri olacaktır. Habitat´ın kalbini oluşturan değerlere atıf yapan Sıfır Noktası sergisi dolayısıyla sanatçımız Deniz Sağdıç´ı kutluyorum" dedi.Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar göz alıcı eserlere dönüştürülen atıklardan yapılan portreleri sanatçı Deniz Sağdıç´ın bilgilendirmeleri eşliğinde gezdi. Serginin hemen ardından 'Tarihin, Sanatın ve Şehrin Sıfır Noktası´ paneline geçildi. Moderatörlüğünü Cansu Canan Özgen´in yaptığı panelde; Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç ile Akademisyen, Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz konuşmacı olarak yer aldı. Panelde; tarih, sanat, sıfır atık, şehir, gelenek ve modernite ilişkisi ele alındı.1996´DAN 2022´YEPanelin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, kürsüden katılımcılara hitap etti. Habitat toplantısının Balıkesir´de olmasından dolayı duyduğu mutluluk ve memnuniyeti dile getiren Bakan Yardımcısı Varank, "Habitat Günü, Türkiye´de ilk kez 1996´da şu an Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan´ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde İstanbul´da gerçekleştirilmişti. Onun ardından da 2022 yılında Balıkesir´de yapılıyor. 1996 yılından bugüne, o dönemde alınan kararlar ülkemizde adım adım hayata geçiriliyor. Sosyal konut, TOKİ projeleri hep o dönemin yansımaları. Habitat Günü´nün, Balıkesir´de yapılması vesilesiyle gerçekleştirilen programlarda vatandaşlarımız daha da bilinçlenecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez DHA
2022-10-03 10:28:53

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