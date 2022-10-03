Ayvalık'ta triatlona büyük ilgi



AYVALIK, (DHA)AYVALIK'ta düzenlenen Ayvalık Triatlon Şampiyonası büyük bir katılımla gerçekleşti. Her yaş grubundan sporcuların ve Türkiye'nin dört bir yanından kulüp takımlarının katıldığı yarışma oldukça çekişmeli geçti. Yazdan kalma bir günün yaşandığı şampiyonada sporcular yarışma saatlerinin dışında tarihi ve turistik bölgeleri gezerek Ayvalık'ın keyfini çıkardılar.

Ayvalık Belediyesi'nin organizasyonunda Sarımsaklı'nın kilometrelerce uzunluktaki sahilinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler aileleriyle birlikte büyük bir mutluluk yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle yapılan yarışlar, yaz sezonunun bitiminde kenti renk kattı.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2022-10-03 11:58:43



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