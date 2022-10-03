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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: Anadolu coğrafyası kimseyi geride bırakmaz (3)

DHA

Bakan Kurum: Anadolu coğrafyası kimseyi geride bırakmaz (3)


'MUHALEFETİN BU NOKTADA NE DEDİĞİNİN HİÇBİRİ ÖNEMLİ DEĞİL'
Balıkesir'de düzenlenen Dünya Habitat Günü etkinlikleri kapsamında kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Zağnos Paşa Cami meydan çalışmalarını inceledi. Bakan Kurum, daha sonra beraberinde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti milletvekilleri ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile birlikte vatandaşlarla sohbet etti.
'NE SÖZ VERİLDİYESEK HEPSİNİ TUTTUK'
Basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Balıkesir'e ne söz verildiyse hepsini yerine getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"TOKİ Başkanımız da burada. Milletimiz müsterih olsun. Ve bu kapsamda inşallah biz 25 Ekim'de Ankara´mızda 17 ilde beş bin konutun temellerini atacağız. Akabinde de etaplar halinde sosyal konutlarımızın temellerini atmaya devam edeceğiz. İnşallah 2023´ün ilk çeyreğinde bütün sözleşmelerimizi TOKİ başkanlığımız eliyle imzalayacağız. Vatandaşlarımıza da 2 yıl içerisinde söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı bitirip etaplar halinde teslimini yapacağız. Balıkesir'deki konutlarımızı da merkezde Karasi'de ve Altıeylül'de var. Yine ilçelerimizden gelen talepler doğrultusunda vatandaşımızın konut ihtiyacını giderecek adımları etaplar halinde de bu temelleri atacağız. Bizim, şunu da net söylemek gerekirse önümüzdeki seçimle ilgili bir kaygımız yok ama şu kaygımız var. İşte geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma kaygısı var. Bu kaygıyla çalışıyoruz. Bu kaygıyla üretiyoruz. Muhalefetin bu noktada ne dediğinin hiçbiri önemli değil. Biz işimize bakıyoruz. Milletimize hizmet götürüyoruz. Eser yapıyoruz, eser siyaseti yapıyoruz ve bu anlayıştan da hiçbir zaman uzaklaşmayacağız."
3 Ekim Dünya HABİTAT gününü hep birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, Balıkesir´de yerli yabancı misafirleri ağırladıklarını anlattı. Bakan Kurum, "Tüm insanlık için, dünyamızın, şehirlerimizin geleceği için tarihi öneme sahip olan bu organizasyonun gerçekleşmesi için desteklerini eksik etmeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca başta BM Habitat İcra Direktörü Birleşmiş Milletler Maimunah Mohd Sharif ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha Dünya Habitat gününün ülkemiz için, vatandaşlarımız için, tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
'DÜNYAMIZ GÖLGEDE KALAN BİR DÖNEMDE'
Bugün tüm insanlık adına önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını anlatan Bakan Kurum, "Dünyamızın göç, terör, çatışmalar ve iklim değişikliğinin gölgesinde kaldığı bir dönemde; Türkiye´den Anadolu coğrafyasından tabiat harikası Balıkesir´den, tüm dünyaya 'artık kimseyi geride bırakmayalım yeryüzünde savaş çatışma istemiyoruz' mesajını verdik. Kadim Anadolu´nun bereketli, cömert topraklarından hoşgörü ve adalet; barış ve huzur mesajları verdik. Ülkemizin tüm insanlığa çocuklarımıza, gençlerimize karşı sorumlu duruşunu bir kez daha en somut şekilde gösterdik. Ben buradaki mesajların Balıkesir´den Türkiye´den dünyaya sunulan bir iyilik ve merhamet deklarasyonu olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın ve ortak evimiz dünyanın geleceğini hep birlikte kurtaracağız; ben buna gönülden inanıyorum" diye konuştu.
'BALIKESİR´E 24 MİLYARLIK YATIRIM YAPILDI'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Balıkesir´e AK Parti hükümeti döneminde şu ana kadar 24 milyar 123 milyon liralık yatırım yapıldığını söyleyen Bakan Kurum, "Bu yatırımların 4 milyar 514 milyon liralık kısmı halen devam ediyor. Şehrimizde toplam yatırım değeri 1 milyon 700 bin metrekare alana sahip 9 adet millet bahçesi projemiz var. Bu millet bahçelerimizde 2´si açılışa hazır durumda. 4 millet bahçemizden 3´ünün yapım çalışması sürüyor. 1 millet bahçemizde ise yer seçimi aşamasındayız. Sosyal konut projelerimize tüm hızımızla devam ediyoruz. 100 bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında da 5 farklı projede 3 bin 599 Sosyal Konut üretiyoruz. TOKİ eliyle hayata geçireceğimiz 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir´imize toplam 3 bin 900 konut kazandırıyoruz. İlk Evim Projemize şu ana kadar Balıkesirli hemşerilerimiz tarafından 42 bin başvuru yapıldı. Tarihi meydanlarımızın dönüşümü kapsamında 45 ilimizde 80 meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Bu kapsamda Balıkesir´de Zağnos Paşa Meydanı Çevresi Sokak ve Cephe Sağlıklaştırması projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var; şehircilikte, insanın mutluluğu esastır. Şehirlerimizi güzelleştirmek; temiz, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirmek için gayretle çalışıyoruz" dedi.
'TÜRKİYE, İNSANLIK ADINA İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRDIR'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstisna gözetmeksizin her bir insanımızın, şehrin sunduğu imkânlardan eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını arzu ediyoruz. Biz Türkiye olarak; tüm şehircilik adımlarımızı, kökleri binlerce yıl maziye uzanan kadim medeniyetimizden aldığımız ilhamla atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın veciz ifadeleriyle; daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu şuurla; insanlığın savaşlar, çatışmalar ve krizler nedeniyle yaşadığı sorunların en hızlı ve kararlı adımlarla çözülmesi noktasında, en aktif, gönüllü ve öncü rollere talip oluyor ve bu rolü en doğru şekilde uyguluyoruz. Bu yıl Dünya Habitat Günü'ne ev sahipliği yaparak bu istek ve arzumuzu somut bir biçimde bir kez daha tüm insanlığa göstermiş olduk. Dostluk ve kardeşlik içinde şehirlerimizin karşı karşıya kaldığı birçok krizle mücadele etmek için daha çok dayanışma içerisinde olmalıyız. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye, insanlık adına, ortak evimiz dünyanın geleceği adına, atılması gereken tüm adımları atmaya, iş birliği yapmaya hazırdır. Daha adil bir dünyanın mümkün olacağına dair tüm inancımızla sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı. (DHA)Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-10-03 23:56:43

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