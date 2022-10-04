Balıkesirspor çıkış peşinde

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta son olarak deplasmanda Kocaelispor´a da 3-0 kaybederek üst üste 4´üncü mağlubiyetini alıp düşme hattına giren Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın evinde Kırşehir Futbol´la kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı´nda Hakan Ülker´in yöneteceği müsabaka saat 19.00´da başlayacak. Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Balıkesirspor, 4 puanla 18´inci sırada yer alıyor. Bal-Kes, 2 hafta önce yollar ayrılan Muhammet Yılmaz'ın yerine henüz yeni teknik direktör belirlemedi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-10-04 11:28:19



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