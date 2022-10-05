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BALIKESİR, (DHA)- TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta son 4 maçını kaybedip düşme hattına giren Baynet İnşaat Balıkesirspor kötü gidişata Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşısında dur dedi. Rakibini evinde 1-0 mağlup eden Balıkesirspor kritik 3 puanı aldı. İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 54´üncü dakikada Emirhan kaydetti. Balıkesirspor bu sonuçla 7 puana yükseldi. Kırşehir Futbol da aynı puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-10-05 21:09:58



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