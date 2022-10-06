Balıkesirspor kendine geldi

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BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde Kırşehir Futbol Kulübü'nü Emirhan'ın 55'inci dakikadaki tek golüyle mağlup eden Baynet İnşaat Balıkesirspor, düşme hattından çıktı. Transfer yasağıyla düştüğü 2'nci Lig'de haftalardır kabus gören Bal-Kes, bu galibiyetle 7 puana ulaşarak silkindi. Muhammet Yılmaz'la yolların ayrılması sonrası son 2 haftadır teknik direktörsüz olan kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü Serik Belediyespor'u da dış sahada yenerek galibiyetleri seri haline getirmeye çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-10-06 11:38:43



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