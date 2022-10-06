Diş hekiminin organları, nakil bekleyen hastalara umut olacak



Tufan DALGIÇ/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de, trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen diş hekimi Kemal Terzioğlu´nun (66) ailesi, organ bağışı için onay verdi. Terzioğlu´nun karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, nakil bekleyen hastalara umut olacak.

Kaza, pazartesi günü Bandırma ilçesi İnönü Caddesi´nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarptığı diş hekimi Kemal Terzioğlu, ağır yaralandı. Terzioğlu'nun, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde dün beyin ölümü gerçekleşti. Terzioğlu´nun büyük üzüntü yaşayan ailesi ise organ bağışı kararı aldı. Terzioğlu´nun karaciğeri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne; böbrekleri, Bursa´daki özel hastaneye ve korneaları da Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne nakil bekleyen hastalar için gönderildi.

Organ nakli konusunda bilgi veren Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu ve Anestezi Reanimasyon Uzmanı Dr. Muammer Hayri Bektaş, şunları söyledi:

"Sağlık camiamızda uzun yıllar çalışan, yıllarca hizmet veren ve aynı zamanda kendisi de bir sağlık çalışanı ve doktor babası olan Kemal Terzioğlu, 3 Ekim'de araç dışı trafik kazası, onun akabinde yoğun bakım gereksinimi sonrası yoğun bakıma aldık, solunum cihazına bağladık. Tedavilerini planladık. Beyinde kanaması mevcuttu ameliyata alındı. Ameliyat sonrası tekrar yoğun bakıma alındı. İlerleyen zamanda nörolojik tablosu iyice geriledi. 5 Ekim 14.07 gibi beyin ölümü tanısı kondu. Aileye deklare ettik, aile organ naklini kabul etti. Organ Nakil Koordinasyonu'yla irtibata geçildi. Karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, böbrekleri Bursa´daki özel bir hastane, korneaları Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi talep etti. Yıllarca insanlara şifa dağıtan Kemal Terzioğlu son nefesinde de ailesinin onayıyla yine insanlara can oldu. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerinde bulunduk. Keşke herkes bu kadar şuurlu olsa bu konuda hassas davranılması çok önemli."

Terzioğlu´nun kadın doğum uzmanı kızı Dr. Sanem Mungan da yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, organ bağışının önemine dikkat çekti. Mungan, "Babam yaşamayı çok severdi. İnşallah organları başka vücutlarda başka hayatları yaşatacak. Umarım diğer vatandaşlara da örnek olur bu şekilde" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-10-06 12:48:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.