Balıkesirspor'da Balcıoğlu dönemi



BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Baynet İnşaat Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine Uğur Balcıoğlu getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Balkesirspor'umuz, 2017-18 sezonunda Darıca Gençlerbirliği ve 2020-21 sezonunda Bucaspor 1928'i şampiyon yapan, Nevşehir Belediyespor ve Tire 1922'yi de Play-Off'lara taşıyan teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın yeni teknik direktörümüze ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, Sayın Balcıoğlu'nun başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA

2022-10-07 13:15:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.