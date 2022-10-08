Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize faiz konusunda akıl vermesin (2)

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İL MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nde AK Parti´nin Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı´na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen programın ardından Balıkesir Valiliği´ni ziyaret eden Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı (DHA)Hande NAYMANFatih EMRAH ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Hande NAYMANFatih EMRAH ERDOĞAN

2022-10-08 21:17:42



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