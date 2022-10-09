Ayvalıkgücü Belediyespor - Kuşadaspor: 0-1

AYVALIK, (DHA)-STAT: Hüsnü Uğural
HAKEMLER: Tolga Akbaba, Hakan Yoldaş, Batuhan Bıyıklı
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner Davut (Dk. 84 Gökhan), Samet, Polat, Hakan, Tugay, Hamit (Dk. 78 Celal), Burak (Dk. 62 Veysel), Yunus Emre (Dk. 46 Hami), Kemal, Ertuğrul
KUŞADASISPOR: Necati Türker, Berkay, Özgür, Hamit, Emirhan, Muhammet (Dk. 46 Ali Öztürk), Cağrı (Dk. 42 Süleyman), Taha, Murat (Dk. 83 Aziz), Emircan (Dk. 90 Atakan)
GOL: Dk. 76 Emirhan (Kuşadasıspor)
SARI KARTLAR: Samet (Ayvalıkgücü), Necati (Kuşadasıspor)TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta zirve mücadelesi veren Kuşadasıspor 2´de 2 yaptı. Geçen hafta deplasmanda evinde Ergene Velimeşespor´ u yenen Kuşadasıpor deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor´u tek golle geçmesini bildi. İlk yarıda iki takım da gol üretemezken, konuk Kuşadasıspor´da saheneye 76'ncı dakikada çıkan Emirhan galibiyeti getiren isim oldu. Kuşadasıspor bu sonuçla 12 puana yükseldi, Ayvalıkgücü ise 8 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık DHA
2022-10-09 17:51:16
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