8 mültecinin ölümüyle ilgili aranan şüpheli bebeğini ziyaret ederken yakalandı



Alper ÇOBANOĞLU/ BURHANIYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde 2019 yılında 8 mültecinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasının şüphelisi olarak aranan Hüseyin Serttaş (27), eşi ve çocuğunu görmeye gittiği evinde jandarma tarafından yakalandı. Hakkında toplam 200 yıl hapis cezası bulunan Serttaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık ilçesinden Midilli Adasına kaçak yolla gitmeye çalışan 16 Afganistan uyruklu kaçak mültecilerin bulunduğu tekne 2019 yılı mayıs ayında Ayvalık ilçesine bağlı Güneş Adası yakınlarında alabora oldu. Kaçak göçmenlerden 3´ü çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi. Jandarma tarafından yürütülen soruşturmada Hüseyin Serttaş´ın, göçmenlerin kaçak yolla yurtdışına çıkmasını organize ettiği tespit edildi. Hüseyin Serttaş hakkında Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 kez 25 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 200 yıl hapis cezası kararı verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, firari sanık Serttaş´ın İzmir´de yeni doğum yapan eşini ziyaret edebileceği değerlendirildi. Şüphelinin eşinin oturduğu Ayvalık ilçesine bağlı Küççükköy Mahallesindeki evi izlemeye alındı. Eve yaya olarak gelen Hüseyin Serttaş, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına verilen bilginin ardından dosyasının bulunduğu Burhaniye Adliyesine sevk edilen Serttaş, tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Alper ÇOBANOĞLU

2022-10-09 21:07:04



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