Balıkesirspor deplasmanda kayıp

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BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçlık yenilgi serisine geçen hafta içinde Kırşehir Belediyespor'u yenerek son veren Baynet İnşaat Balıkesirspor, Serik Belediyespor'a deplasmanda tek golle mağlup olarak dış sahadaki kötü gidişatını sürdürdü. Bu sezon 2 galibiyetini de evinde alan Balıkesirspor, deplasmanda ise çıktığı 5 maçta yalnız 1 puan toplayabildi. Kırmızı-beyazlılar, 5 deplasman maçının 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-10-10 12:14:11



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