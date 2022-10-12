Çiftçinin çalınan hayvanlarını JASAT buldu; 1 tutuklama 



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Balya ilçesinde, çiftçi İsmail Keskin'e (54) ait 2 inek ve 2 buzağı çalındı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) yapılan araştırma sonucu bulunan hayvanlar, Keskin'e teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i de tutuklandı.

Balya ilçesinde eylül ayında meydana gelen olayda, İsmail Keskin'e ait 2 inek ve 2 buzağı çalındı. JASAT tarafından bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtları izlemeye alındı. 3 gün süren araştırma sonunda adresi belirlenen 4 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. İsmail Keskin, jandarmanın bildirmesi üzerine alana gelerek, çalınan hayvanlarını tespit etti. Tüm mal varlığının inekleri olduğunu söyleyen Keskin, ekiplere teşekkür ederek hayvanları teslim aldı.

İsmail Keskin, "'Bulunmaz' dediler. İşte buldu jandarma, benim ineğim bu" dedi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Taşan (40) ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-10-12 12:44:26



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