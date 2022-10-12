Atölyede devrilen suntaların altında kalan stajyer Emre öldü

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, stajyerlik yaptığı mobilya atölyesinde devrilen suntaların altında kalan lise öğrencisi Emre Koç (17), hayatını kaybetti.

Olay, Karesi ilçesindeki mobilya atölyesinde meydana geldi. Staj yapan, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Dekorasyon Bölümü öğrencisi Emre Koç'un üzerine, kenarda duran suntalar devrildi. Atölyedeki işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Koç'un, suntaların başına çarpmasıyla hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Koç'un cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma başlatan polis, mobilya atölyesi işletmecisi K.I.'yı gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-10-12 17:19:47



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