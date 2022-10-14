Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, seyir halindeki TIR'da çıkan yangında, alevlerin sardığı dorsedeki 20 ton kağıt yandı.
İzmir'den İstanbul yönüne giden Pirağa Dutar (45) idaresindeki 35 AVS 719 plakalı TIR'ın dorsesinde, saat 00.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir'in Savaştepe ilçesi yakınlarında yangın çıktı. 20 ton A-4 kağıdı yüklü TIR'ın dorsesindeki kağıtların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Şoför, çekici kısmını dorseden ayırarak yanmaktan kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, 20 ton kağıt tamamen yandı, TIR'ın dorsesi ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU
2022-10-14 12:02:34
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