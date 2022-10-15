Balıkesir'de ahırda çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan öldü

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Tuncay ERTAN/ ERDEK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Erdek ilçesinde çıkan ahır yangında 3 küçükbaş öldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Erdek ilçesi Düzler Mahallesi´nde meydana geldi. Fatma Süzen'e ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören Süzen'in ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri hızla yayılan alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramadan yangını kontrol atlına almak için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında küle dönen ahırdaki 3 küçükbaş hayvan öldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tuncay ERTAN

2022-10-15 02:34:06



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