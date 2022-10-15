Sarıkamış şehitlerinin künyelerini belirlediler; anıt için başvuru yapılacak



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna, Sarıkamış Platformu'nun çalışmalarında 90 bin şehidin isim ve illerinin tespit edildiğini söyledi. Sarıkamış'ta şehit olan Balıkesirli 214 kişi için abide yapılmasını isteyen Tuna, platformun, 81 il için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Enver Paşa komutasında 107 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan 90 bin Mehmetçik'in isimleri ile nüfusa kayıtlı oldukları il ve ilçelerin listeleri çıkarıldı. Edremit ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna, 15 yıl süren çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 81 ilden şehitlerin olduğunu belirten Tuna, Balıkesirli 214 şehit için abide yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi'ne verdikleri önergenin kabul edilip, komisyona gönderildiğini söyledi. Sarıkamış Platformu'nca bütün iller için açıklama yapılacağını ve pilot bölge olarak Balıkesir'i seçtiklerini söyleyen Tuna, "15 yıldan bu yana süren çalışma tamamlandı. Şehitlerimizin illere göre tespitleri yapılırken, Genelkurmay arşivlerinde yapılan araştırmaya göre Balıkesir'den 214 şehidimizin olduğu tespit edildi. Şehitlerimizin künyelerini Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mıza teslim ettik. Şu anki talebimiz, 214 şehidimiz için Balıkesir il merkezinde müstesna yer ayırarak, 1 abide yapılarak anıtlaştırmak adına girişimde bulunduk. Büyükşehir Belediye Meclisi'miz bu önergemizi kabul etti. Komisyona sevk ettiler. En kısa süre içerisinde güzel bir yeri ayırarak Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın nezdinde 214 Balıkesirli şehidimizin isimlerini yaşatmak için çalışma başlatılacak" dedi.

Belediyelere 81 ilde başvuru yapılacağı söyleyen Tuna, kendisinin Balıkesir'de olması nedeniyle ilk açıklamayı ve girişimi burada yaptıklarını anlatarak, "Üyesi olduğum Sarıkamış Şehitleri Platformu olarak ülke genelinde bu çalışmayı başlattık. İlk açıklamayı buradan yapıyoruz. 81 ilimizde Sarıkamış Platformu olarak şehitlerimizin isimlerini yani 90 bin şehidimizin ismini hangi ilimizde, hangi ilçemizde olduğunun tespitleri, isimleri, künyeleri Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden çıkarılmıştır. Bu tespitler Güngör Sönmez hocam ile Timsal Karabekir hanımefendinin çalışmalarıyla sağlanmıştır. Balıkesir'de pilot bölge olarak ilk başvurumuzu yaptık. 81 ilimizi kapsayan çalışmaların sonucu Sarıkamış Platformu tarafından açıklanacaktır ve her ilimizde 90 bin şehidimizin ismini bütün illerimizde yaşatmak koşuluyla girişimlerde bulunacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-10-15 13:57:16



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