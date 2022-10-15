Balıkesirspor - Sarıyer: 1-1

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BALIKESİR, (DHA) - TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Sarıyer´le berabere kaldı: 1-1. Maça hızlı başlayan Balıkesirspor henüz 2´nci dakikada Halil´in golüyle üstünlük sayısını buldu. Sarıyer müsabakanın 90+8´inci dakikasında Bertul´la dengeyi sağladı. Bu sonuçla Balıkesirspor 8 puana yükseldi ancak düşme hattından çıkamadı. Sarıyer de 11 puana yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-10-15 21:08:16



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