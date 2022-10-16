Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor: 0-2



Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), (DHA) -

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat Göz

BANDIRMASPOR: Gkelios Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 Mustafa

Saymak), Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 76 Emir Şenocak) Atabey Çiçek, Koutroumpis

Okan Alkan, Holownia (Dk. 66 Manos), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 66 Alpay Koldaş)

Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 tshibangu)

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Doğukan

Emeksiz (Dk. 86 Yakup Alkan), Ogün Özçiçek, Malle (Dk. 76 Mert Miraç Altıntaş), Haqi (Dk. 80 Cengizhan Akgün), Barış Başdaş, Taha Gür, Nshimirimana (Dk. 76 Yiğit Ulaş), Burak

Kavlak

GOLLER: Dk. 8, Dk. 74 Haqi Osman (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Okan Alkan, Mulumba (Bandırmaspor) Ogün

Özçiçek, Burak Kavlak, Barış Baştaş (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Yeni Malatyaspor´a 2-0 mağlup oldu.

8´inci dakikada Bandırmaspor defansının yaptığı hatayı Yeni Maltayapsor affetmedi.

Bandırmaspor´da Okan ceza alanı hemen önünde topu, Duğukan´a kaptırdı. Doğukan´ın

pasında kale önünde topla buluşan Haqi Osman, uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.

34´ncü dakikada Bandırmaspor´da Caner Cavlun, Malle tarafından ceza alanı içinde

düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR´a giden hakem penaltıyı iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısından başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, soyunma odasına 1-0

galip girdi.

49´ncu dakikada Yeni Malatyaspor´da Haqi Osman tekrar sahneye çıktı. Doğukan´ın ara

pasında defansın arkasına sarkan Osman, bir anda kaleci ile karşı kaşıya kaldı. Osman, topu

kalecinin yanından ağlara gönderdi. VAR´a giden hakem golü iptal etti.

67´nci dakikada defansı geçerek ceza alanı içine giren Haqi Osman´ın vuruşunda top ağlarla

buluştu. Ancak hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

74´üncü dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Haqi Osman ceza alanı içine girdi.

Osman önünü boşaltarak kaleyi karşısına aldı. Düzgün bir vuruş yapan Osman kalecinin

sağından topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile bitti.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-10-16 15:58:53



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