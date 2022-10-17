Hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı; 4 yaralı

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Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile ambulanstaki hasta, hasta yakını ve hemşire yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bandırma-Çanakkale Otoyolu Hastane Kavşağı´nda meydana geldi. Bandırma Devlet Hastanesi´ne hasta götüren Necip Öztürk yönetimindeki 10 DM 510 plakalı ambulansa kırmızı ışıkta dönüş yaptığı sırada, Bandırma yönüne giden Sinan Gürer (60) yönetimindeki 10 UU 959 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Sinan Gürer ile ambulanstaki hasta Nevriye Akan (91), hasta yakını Bahriye Üstün (72) ile hemşire Seher Güleryüz (41) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-10-17 16:01:12



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