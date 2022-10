Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, 1133 muhtarla bir araya geldi

BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Muhtarlar Günü Kutlama Programı kapsamında kent gelindeki 1133 muhtarla bir araya geldi. Muhtarlarla yönetişimlerinin mükemmel düzeyde olduğunu ve ötekileştirilen hiç kimsenin olmadığını belirten Başkan Yılmaz, "Her şeyi muhtarlarla beraber yapıyoruz. Bütün ve kendisiyle barışık şehir olduk" dedi.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programı kapsamında Balıkesir'deki bin 133 muhtar ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye'deki, tüm muhtarların kullanabilmesi için yaptırılan Muhtar Evi'nin 19 Ekim Çarşamba günkü açılışına Balıkesirli muhtarları da davet etti. Bu nedenle 19 Ekim Muhtarlar Günü, Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir gün önce kutlandı. Yemek programı ile başlayan kutlamalar protokol konuşmalarının ardından Dursunbey Barana Ekibi ve Kafkas Dans Grubunun gösterileriyle devam etti. Muhtarlara rozet takdim töreni düzenlendi. Kutlama programına; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe kaymakamları, İlçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.'BALIKESİR GÜÇLÜ VE ÖZEL BİR İL'"19 Ekim'in kahramanları, dağlarından bal ovalarından yağ akan şehrin uç beyleri muhtarlarımız hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz çok özel ve çok güçlü bir iliz. Bazı muhtarlarımız merkeze gelmek için 120 kilometrenin üstünde yol yaptı. Yaklaşık 300 kilometre büyükşehrin hizmet alanı var. 6 bin kilometre grup yolu var. 1 milyon 250 bin kayıtlı nüfusu var. Körfezimizde 1 milyona yakın insanı, 65 gün civarında ağırlıyoruz. Bunun ekonomimize faydası çok fazla. Bir o kadar da yönetimi zor olan bir işe dönüşüyor. Ama biz bunu başarıyoruz" dedi.'YÖNETİŞİM MAKSİMUM DÜZEYDE'Muhtarların gerçekten çok önemli bir görevi ifa ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Muhtarlarımız sorunları yerinde bire bir bilen ve sistematik olarak duyuran insanlar. Aynı anda tüm şehre asfalt atmak mümkün değil. Aynı anda her yere çocuk parkları yapmak mümkün değil. Ama iyi bir yönetişimimiz var. 20 ilçe belediye başkanımız hangi partiden olursa olsun kapıdan içeri girip şehrin derdini anlatıp elinde bir sonuçla gidiyor. Yönetişim mükemmel düzeyde ve ötekileştirilen hiç kimse yok. Her şeyi muhtarlarla birlikte yapıyoruz. Şehrin bütün kaynaklarını hep beraber oranlı bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.'GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE HİZMET EDİYORUZ'Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da "Devlet olarak ahenk içinde kurumlarımızla birlik beraberlik içinde güçlü Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Balıkesir'i daha da yükseltmek daha da gelişmesine vesile olmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızla kaynaşıp tüm kurumlarımızla da en yüksek performansla hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizler vücuttaki kılcal damarlar gibisiniz. Vatandaşlardan talepleri toplayıp devlete iletiyorsunuz. Hiçbir kamu kuruluşu siz olmadan görevini ifa edemez. Bütün kurumlar hep beraber çalışıyorsunuz. Balıkesir'e hizmet ediyorsunuz. Her birimizin yaptığı hizmet kutsaldır. Muhtarlar gününüzü kutluyorum" dedi.SORUNLARIMIZ ÇÖZÜME KAVUŞUYORMuhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları 'Umudum Sende' Projesi ile 50 bin çocuğa ulaştıklarını söyledi. Muhtar Dernekleri başkanları günün anlam ve önemine de değindi.Karesi İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Durmaz, "Muhtarlıklar, vatandaşların ihtiyaç duyduklarında ilk çaldıkları kapıdır. Muhtarlarımız, halkımızın içinde olan bir müessesedir. Bizler, 7/24 devletimizin ve vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir

2022-10-18 17:36:57



