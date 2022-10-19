Kazada yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu (2)

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9. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Balıkesir'de, görev sırasında geçirdiği trafik kazasında 11 gün sonra şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü (42) için Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak´ın da katıldığı törene şehit Baybörü´nün eşi İrep Baybörü, annesi yaşar ve babası Abdullah Baybörü katıldı. 1 çocuk babası Baybörü´nün cenazesi, Ahmet Hamsi Akseki Camii´nde yarın öğle namazının ardından Karşıyaka Şehitliğine defnedilecek. (DHA)Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-10-19 22:48:24



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