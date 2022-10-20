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Balıkesir´de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

DHA

Balıkesir´de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY´nin güncel yapılanması ve örgüte finansman sağlayan şüphelilere yönelik dün sabah operasyon düzenlendi. 'Gazi Turgut Aslan' adı verilen operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ve mücevherat ele geçirildi. Ayrıca 31 bin 680 TL, 1384 ABD doları, 100 euro, 1 pasaport, 4 ruhsatsız av tüfeği, 55 av tüfeği fişeği, 87 tabanca mermisi, 3 örgütsel doküman kapsamında yasaklı kitap, 52 değişik markalarda cep telefonu, 12 bilgisayar, 2 tablet ve çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Balıkesir Valiliği´nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda ağır darbe alan örgütün tekrar toparlanmasını ve bir üst konuma geçmesini amaç edinerek özellikle adli işlem gören, yargılanan ve yargılama sürecinde aleyhe beyanlarda bulunmayan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayan kişilerden, firari olarak aranan, tahliye olan, tutuklu, hükümlü veya yakınları cezaevinde bulunan, kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilen ekonomik durumu iyi olmayan kısacası 'örgüte tam bağlı' olarak nitelendirdikleri 'örgüte sadık olduklarından şüphe duyulmayan' örgüt mensubu ve yakınlarına periyodik aralıklarla devamlılık arz edecek şekilde sistematik bir yapı dahilinde emir komuta zinciri içerisinde finans sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak operasyonel çalışma yapılmıştır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-10-20 15:59:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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