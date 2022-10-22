Balıkesir'de apartman inşaatında çökme: 5 işçi yaralı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, apartman inşaatına beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede 5 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Hamidiye Mahallesi Yeni Garaj Caddesi'nde meydana geldi. Bina inşaatına beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. İşçilerden Ahmet Töre, Hacıbey Töre, Yahya Töre, Altan Şahin ve Emre Şahin enkaz altında kaldı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 5 işçi enkaz altından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçiler, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Çökmenin yaşandığı inşaatta çalışmalar durduruldu, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-10-22 15:57:54



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