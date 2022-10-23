Ayvalıkgücü Belediyespor - Bayrampaşa Spor: 4-1

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AYVALIK, (DHA)

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Ömer Şivka, Metin Uçar, Mehmet Büyükyılmaz

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner Davut, Samet, Polat, Hakan, Yunus Emre (Dk. 86 Yahya Kemal), Hamit, Tugay (Dk. 75 Gökhan), Hami (Dk. 64 Ertuğrul), Burak (Dk. 64 Veysel), Kemal Akbaba (Dk. 75 Celal Baver)

BAYRAMPAŞA SPOR: Ahmet Tolga, Yusuf Akdemir, Abbas, Emre Uğur, Alperen, Yusuf Emre, Yusuf Kaplan, Zafer (Dk. 60 Mertcan), İbrahim, Rahmi Anıl (Dk. 60 Yiğit)

GOLLER: Dk. 6 Kemal, Dk. 25 Hami, Dk. 83 Ertuğrul, Dk. 89 Veysel (Ayvalıkgücü Belediyespor), Dk. 87 Yusuf Akdemir (Bayrampaşa Spor)

SARI KARTLAR: Yunus Emre, Veysel, Hakan (Ayvalıkgücü Belediyespor), Tolga, Zafer (Bayrampaşa Spor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, son 4 maçta 3'üncü galibiyetini evinde Bayrampaşa Spor'u 4-1 yenerek aldı ve tırmanışını sürdürdü. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 6'ncı dakikada Kemal, 25'inci dakikada Hami, 83'üncü dakikada Ertuğrul ve 89'uncu dakikada Veysel attı. Konuk ekibin tek golü 87'nci dakikada Yusuf Akdemir'den geldi. Grupta puanını 14'e çıkaran kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2022-10-23 16:08:08



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