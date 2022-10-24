Ayvalıkgücü seri yakaladı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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AYVALIK, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Gümüşhane'yi 2-1 yendikten sonra dün evinde Bayrampaşa'yı 4-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, 14 puana ulaşıp 6'ncı sıradan bir basamak tırmanarak 5'inciliğe yükseldi. Ayvalıkgücü bu hafta deplasmanda 22 puanlı lider Karaman FK'yı yenerek rakibine ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2022-10-24 11:45:44



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