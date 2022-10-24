Balıkesirspor gurbette yok

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928'e de İzmir'de 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, bu sezon deplasmanda yokları oynadı. Grupta evindeki 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Bal-Kes, dış sahada 3 puanı bir arada göremedi. Deplasmanda çıktığı 6 maçın 5'ini kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, yalnız 1 beraberlikle yetindi. Balıkesirspor yönetimi Bucaspor maçının ardından skoru ve hakem üçlüsünün fotoğrafını, "Emeğinize sağlık!" notuyla paylaşarak hakemlerin yönetimine tepki gösterdi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-10-24 11:49:25



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