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81 ilin zirvesinden topladığı taşlarla harita yaptı

DHA

81 ilin zirvesinden topladığı taşlarla harita yaptı


Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de yaşayan ve dağcılık sporu yapan Abdulrazak Fidan (48), 2019 yılında başlattığı '81 ilde 81 zirve' projesini tamamladı. 81 ilin zirvelerinde topladığı taşlarla, Türkiye zirve haritasını yapan Fidan, "Ülkemizde 2 bin 343 zirve etkinliği yapılacak dağ bulunmaktadır. Dağcılık konusunda yeterli tanıtımların yapılması durumunda ülkemiz bu spor alanında önemli bir yer edinecektir" dedi.
Balıkesir'de bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan aynı zamanda dağcılık spor dalında, 'Alpinizm' branşında Türkiye'nin ilk ve tek 'Solo Alpinisti' olan Abdulrazak Fidan, dağcılık camiasında 'Erdek Cennet' olarak tanınıyor. Yaklaşık 15 yıl önce başladığı dağcılık sporuna kendisini adayan ve evdeki yaşamı da dahil hayatını bu spora göre yönlendirdiğini belirten Fidan, Türkiye'de tüm zirvelere tırmandıktan sonra '81 ilde 81 zirve Anadolu Parsı' projesini tasarlayarak, çıktığı zirveleri kayıt altına aldı. Her ilin zirvesinden aldığı taşları da isimlendirerek, koleksiyon haline getirdi. Evinde bulunan dağcılık odasında Türkiye'nin zirve haritasını hazırlayan Fidan, 81 günde, 81 ilde, 81 zirveyi tamamlayacak potansiyele sahip olduğunu ve daha zor koşulları barındıran yeni proje hazırlığında olduğunu söyledi.
DAĞCILIK GENELLİKLE GRUP HALİNDE YAPILIYOR
Türkiye'de verilen dağcılık eğitimleri ve tırmanışlarının daha çok gruplar halinde yapıldığına dikkat çeken Abdulrazak Fidan, kendisinin ise bu sporu  yalnız sürdürmeyi tercih ettiğini söyledi. Fidan, "Spor tırmanış il hakemliği yapıyorum. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan dağcılık yüksek irtifa eğitimlerini aldım. Yaz ve kış yürüyüşlerinin liderliğini yapıyorum. Ortalama 7 yıl önce solo olarak yüksek irtifalara tırmanışlar yapmaya başladım. Alpinizm, dağcılık spor dalı içerisinde direkt zirve odaklı, kayada, karda, buzda, doğanın tüm şartlarında dağcılık malzemeleri, teknik, bilgi, beceri, donanımlarıyla yapılan bir yüksek irtifa branşıdır" dedi.
ANADOLU PARSI PROJESİNİ TAMAMLADI
Yükse irtifa solo tırmanışları yaptığını ve Türkiye'de 60 yakın şehirde 500'den fazla zirve tırmanışını tamamladığını vurgulayan Fidan, "Sonrasında kendime yeni hedefler oluşturmam gerekiyordu. '81 ilde 81 zirveye solo tırmanma' düşüncesi bende oluştu. Hem dağcılığa katkı sağlamak, yüksek irtifa dağcılığının gelişmesi yönünde bir projesi olması adına 'Anadolu Parsı' unvanı projesini geliştirdi. 81 ilde, 81 zirveyi solo olarak tırmanacak olan solo alpinistlere, 'Anadolu Parsı' unvanı verilmesi yönündeki projemi 2019 yılının 15 Haziran'ında Van Artos Dağı'yla başlattım. Araya pandemi ve orman yangınlarının girmesi nedeniyle projeyi 3 yıllık bir sürede tamamlayabildim. Şu an 81 ildeki 81 zirveyi, 81 günde bitirecek potansiyele sahibim" diye konuştu.
ZİRVE HARİTASINI OLUŞTURDU
Türkiye'nin 81 ilinde tırmandığı zirvelerden birer adet taş alan Fidan, topladığı taşlarla Türkiye'nin zirve haritasını oluşturdu. Kendisi için de güzel bir hatıra olduğunu söyleyen Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Proje sırasında Türk dağcılık tarihinde birçok ilkleri gerçekleştirdim. Örneğin Doğubayazıt'a bağlı Çevirme köyünden solo olarak ve kamp yükü ile tırmanış yaparak Ağrı Dağı'nın 5 bin 137'nci metresindeki zirvesinde çadır kurarak, yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru gerçekleştirdim. 81 il, 81 zirve projesinde peş peşe '8 günde 8 ilde 8 zirve', '1 günde 3 ilde 3 zirve', '2 günde 2 ilde 2 zirve', '2 günde 3 ilde 3 zirve', 3 günde 3 ilde 3 zirve', '4 günde 4 ilde 4 zirve' gibi Türkiye dağcılığında ilklerde yaşadım. Türkiye'de 81 ilde 81 zirveye başarıyla tamamlayan ilk ve tek dağcılık sporcusu oldum. Bunlar Türk dağcılığı tarihinde birer ilkti. Daha önce yapılmamıştı. Projem dahilinde ülkemizdeki çıktığım dağların her zirvesinden bir taş aldım. Bu 81 taş, 81 ilimizin taşıdır. Türkiye'de ilk defa, 81 taştan Türkiye zirve haritası oluşturdum. Türkiye coğrafyası dağcılık için eşsiz olanaklar sunmaktadır. Ülkemizde zirve etkinliği yapılabilecek 3 bin 500 metreden yükse 10 dağımız, 3 bin ile 3 bin 500 metre irtifaya sahip ise 12 dağ bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizde 2 bin 343 zirve etkinliği yapılacak dağ bulunmaktadır. Hem yeni başlayan hem de profesyonellere uygun zirveler bulunmaktadır. Dağcılık konusunda yeterli tanıtımların yapılması durumunda ülkemiz bu spor alanında önemli bir yer edinecektir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-10-25 11:25:37

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