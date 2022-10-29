Balıkesirspor evinde Uşakspor karşısında

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Baynet İnşaat Balıkesirspor ve Uşakspor, yarın kozlarını paşlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Balıkesirspor'da geçen hafta Bucaspor 1928 maçında kırmızı kart gören Halil görev alamayacak.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Uğur Balcoğlu mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Bu maçı kazanıp düşme hattından çıkmak istiyoruz" dedi.

Sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Kırklarelispor'a karşı 1-0'lık sonuçla alan Uşakspor'un teknik patronu Recep Yazıcı ise seri yakalayacaklarını ifade etti. Grupta Uşak'ın 6, Balıkesir'in 8 puanı bulunuyor.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-10-29 11:09:26



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