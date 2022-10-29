Bandırmaspor - Çaykur Rizespor: 1-1

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Kaan BİNGÜL / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Emre Kargın, Cemal Alpay, Cem Özbay

BEY ÇİMENTO BANDIRMASPOR: Ionnis Gkelios, Fatih Kurucuk, Remi Mulumba, Sedat

Şahintürk (Dk. 78 Atabey Çiçek), Mustafa Saymak (Dk. 64 Emir Şenocak), Kerim Avcı (Dk. 88 Isaac), Georgios Koutroumpis, Malaly Dembele, Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Dk. 64 Okan Alkan), Mehmet Özcan (Dk. 88 Levent Ayçiçek)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Yannick Bolasie, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Van Den Hurk), Deniz Hümmet, Alper Potuk, Bahadır Öztürk, Kerem Kalafat, Alberk Koç, Emirhan Topçu, Enriko Papa, Emircan Altıntaş (Dk. 67 Benhur Keser)

GOLLER: Dk. 45+2 Yannick Bolasie (Çaykur Rizespor A.Ş.), Dk. 67 Dembele (Bey Çimento Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Kerim Avcı, Georgios Koutroumpis, Okan Alkan (Bey Çimento Bandırmaspor) Yannick Bolasie, Emirhan Topçu, Enriko Papa, Alper Potuk (Çaykur Rizespor)Spor Toto 1´inci Lig 11´inci haftasında Bandırmaspor, evinde Çaykur Rizespor´la 1-1 berabere kaldı. Tansiyonu yüksek karşılaşmanın ardından bordo beyazlıların 3 puan hasreti 7 maça çıktı. Çaykur Rizespor deplasmanda aldığı 1 puanla, puanını 15´e çıkarttı.

31´inci dakikada Yannick Bolesie kendi çabalarıyla sol kanattan ceza sahasına girdi. Bolesie´nin sert şutu kaleci Gelios´dan sekti.

37´nci dakikada Dembele´nin taşıdığı topta sol kanattan atağa çıkan Caner´in önüne bıraktı. Kaleyi çaprazdan gören pozisyonda Caner´in sert şutunu kaleci Tarık Çetin güçlükle kornere çeldi.

42´nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde top Kerim Avcı´nın önünde kaldı. Kerim´in bekletmeden yaptığı plase vuruş kalenin hemen üstünden auta çıktı.

45+2´nci dakikada Kerem´in sol kanattan kullandığı korner atışında Bandırmaspor ceza sahası içinde topu önünde bulan Emircan Altıntaş´ın vuruşunda oluşan karambolde topa son dokunan Yannick Bolesie oldu: 0-1.

53´üncü dakikada Mustafa Saymak sol kanattan ortaladı, Dembele kafayı vurdu. Kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

63´üncü dakikada Alper Potuk korneri Emircan Altıntaş´la paslaşarak kullandı. Emircan´ın içeriye

çevirdiği topta Bandırmaspor savunma oyuncularının ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.

66´ncı dakikada Deniz Hümmet, Emircan´ın ara pasıyla defansın arkasına sarktı. Bire bir kaldığı

pozisyonda Kaleci Gelios´u geçemedi.

67´nci dakikada Kerim´in pasıyla sol kanattan hareketlenen Sedat Şahintürk beklemeden ortaladı. Dembele´nin ön direkte yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlike sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Kaan BİNGÜL

2022-10-29 17:18:53



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