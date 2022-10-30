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Erdek'te mezar yeri sıkıntısı; kabirlerin sayısı yaşayanların üç katını aştı

DHA

Erdek'te mezar yeri sıkıntısı; kabirlerin sayısı yaşayanların üç katını aştı


Nevruz İİLİMDAROĞLUTuncay ERTAN/ ERDEK(Balıkesir) (DHA)BALIKESİR'in 33 bin nüfuslu ilçesi Erdek'te son 60 yılda defnedilenlerin sayısı 100 bini aştı. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Mezarlık alanımız zeytinliklerin içinde kaldı. Yer sıkıntısı yaşıyoruz. Sorunun çözümü için ikametgahı Erdek'te olmayan vatandaşlarımızın yakınlarından para almak zorunda kalıyoruz. Çünkü, mezarlık sahamız yetmiyor" dedi.
Balıkesir'in, 33 bin olan nüfusu yaz aylarında tatilcilerin gelmesiyle 350 bine kadar çıkan ilçesi Erdek'te mezar yeri sıkıntısı yaşanıyor. İlçede son 60 yılda 100 bini aşkın kişi defnedildi.  Toplam 60 dönüm mezarlık alanının bulunduğu Erdek´te kabirlerin sayısı yaşayanların üç katını aştı. Erdek Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü yer sorunu nedeniyle yakınlarının izin vermeleri halinde belirli aralıklarla ölen kişileri aynı mezara defnediyor. İkameti Erdek´te olmayıp da yakınlarını Erdek´e defnetmek isteyenlerden ise 8 bin TL mezar parası alınıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Mezarlık alanımız zeytinliklerin içinde kaldı. Yer sıkıntısı yaşıyoruz. Sorunun çözümü için ikametgahı Erdek'te olmayan vatandaşlarımızın yakınlarından para almak zorunda kalıyoruz. Çünkü, mezarlık sahamız yetmiyor. Mezarlık alanları ihtiyaca cevap vermiyor. Mezar alanları içinde, vatandaşların arazisi var, Vatandaşlarımız bu arazilerin birçoğunu belediyeye bağış yaptı. Son olarak vatandaşımız 2 bin 500 metrekare alanı mezar yapılması için belediyeye verdi. Bu araziyi meclisten geçirerek mezarlık alanına katacağız" diye konuştu.
100 BİN TL YE KADAR MEZAR YAPILIYOR
Erdek'te yaşayıp yaşamlarını yitiren gayrimüslimler için de ayrı mezarlık alanları bulunuyor. Başka şehirlerde yaşayıp Erdek'te toprağa verilmek istenen ölenlerin yakınından yaklaşık 8 bin lira defin ücretinin talep edildiği ilçede, mermer ustası olan Yalçın Kurt, "Haftada ortalama 2 mezarı onarıp mermer kaplıyorum. Mezarların mermer ile kaplanma ücretleri 4 bin liradan başlıyor. Bu rakam mermerin kalitesi, rengi ve işçiliğe göre 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Erdek'te en fazla ölüm olayları pandemi döneminde yaşandı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Erdek Nevruz İLİMDAROĞLU-Tuncay ERTAN
2022-10-30 11:47:54

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