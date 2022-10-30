Balıkesirspor - Uşakspor: 0-1

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BALIKESİR, (DHA) TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta evinde Kırklarelispor´u 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Uşakspor, Baynet İnşaat Balıkesirspor deplasmanından da 3 puanla döndü: 0-1.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 61´inci dakikasında sahneye çıkan Ahmet Şahin, müsabakanın tek golünü kaydetti. Uşakspor bu sonuçla 2´de 2 yaparak 9 puana yükseldi. Düşme hattında yer alan Balıkesirspor ise 8 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA

2022-10-30 20:59:45



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