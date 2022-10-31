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Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg'dur

DHA

Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg'dur


Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin 60 yıllık hayali olan, her zaman engellenmeye çalışılan yerli aracımızın seri üretimine başladık. İşte 'Türkiye Yüzyılı'nı üretimin, verimliliğin, başarının, gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg olmuştur" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, bir dizi program için Balıkesir'e geldi. İlk olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Karaismailoğlu, üniversite öğrencileriyle buluştu. Bakan Karaismailoğlu'na, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir eşlik etti. Karaismailoğlu, protokol konuşmalarının ardından 2022-2023 akademik yılının ilk dersini verdi. 'Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye´nin Ulaşım Vizyonu' konusunda bilgi veren Karaismailoğlu, ulaşımda alanındaki yatırımlara ilişkin de konuştu.
ZAMAN VE YAKITTAN YILDA 150 MİLYON LİRALIK TASARRUF
Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapımı tamamlanan Bandırma Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı. Hizmete sunulan kavşak ile zaman ve akaryakıttan yılda 150 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, "Bugün hizmetinize sunmaktan büyük memnuniyet duyduğumuz çalışmamızda, 3 kilometre uzunluğunda köprülü kavşağı; 2'şer şeritli, bölümlü ve sıcak kaplamalı olarak tamamladık. Proje kapsamında ayrıca 6,1 kilometre uzunluğunda bağlantı yolu ile birlikte 395 metre uzunluğunda 2 Bandırma Giriş Kavşağı Köprüsü, 35 metre uzunluğunda 2 devlet demir yolları üst geçit köprüsü, 30 metre uzunluğunda 2 alt geçit köprüsü ve 1 de yaya altgeçidi yer alıyor. Böylece Bandırma'nın transit ve şehir içi araç trafik konforunu sağlıyoruz. Ulaşım süresi, 10 dakikadan 2 dakikanın altına inecektir. Projemizin hayata geçmesiyle 1 yılda zamandan 137 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere toplam 150 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca 2 bin 550 ton karbon salınımı azalacak ve çevremizi korumaya devem edeceğiz" dedi.
'YENİ YATIRIMLARIMIZ İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ'
Ulaştırma ve Altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam edildiğini belirten Karaismailoğlu, "Bu yatırımlarımızla, Türkiye'mizi dünya ticaret yollarının hakimi konumuna yükseltiyoruz. Söz konusu çalışmalarımız, 'Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli kilometre taşlarından olacak. Ülkemizin doğusu-batısı demeden, köyü-kasabası, büyükşehri fark etmeden. Yaptıklarımızla yetinmiyoruz, yeni yatırımlarımızı da bir an önce milletimize sunmak için aralıksız çalışıyoruz. 11 Ekim'de, bölgemiz için çok kıymetli olan Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Troya-Assos tünellerini hizmete açtık. Tünellerimiz ile Çanakkale-Balıkesirİzmir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlandı. Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasındaki ulaşım kolaylaştı. Geçen hafta 104,3 kilometrelik uzunluğunda, içerisinde 14 köprü ve 8 tünel bulunan, Malatya'yı Sivas'a bağlayan, yolculuk süresini 35 dakika kısaltan Hekimhan Yolu'nu açtık. Ardından Diyarbakır'ı bölgenin en önemli ulaşım akslarına bağlayan, seyahat süresini 40 dakikadan 15 dakikaya indiren Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nu milletimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.
'DEVRİM, TOGG İLE GERÇEKLEŞTİ'
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gemlik Kampüsü'nün açılışı yapılan ve seri üretimine geçilen Togg'un vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, "29 Ekim günü Cumhuriyet coşkumuza, 'yerli ve milli' elektrikli aracımıza Togg da katıldı. TCDD'nin değerli mühendislerinin emeğiyle 60 yıl önce başlayan ve algı oyunlarıyla rafa kaldırılan 'Devrim', bugün Togg ile gerçekleşti. 'Devrim' otomobilinden, 'devrin' otomobiline. Ülkemizin 60 yıllık hayali olan, her zaman engellenmeye çalışılan yerli aracımızın seri üretimine başladık. İşte 'Türkiye Yüzyılı'nı üretimin, verimliliğin, başarının, gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg olmuştur" dedi. İlçedeki ziyaretlerini tamamlayan Bakan Karaismailoğlu, kent merkezindeki programlarına devam etmek üzere Bandırma'dan ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir / Bandırma Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-10-31 13:45:54

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