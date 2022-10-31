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Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg'dur (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg'dur (2)


ESNAFI ZİYARET ETTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nin katıldı ve ardından Balıkesir şehir merkezine geçti. Bakan Karaismailoğlu, burada Kızılay Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Bir seyyar boyacıya ayakkabısını boyatan Bakan Karaismailoğlu, Balıkesir Valiliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Karaismailoğlu, ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, burada basın açıklaması yaptı.
'2053'E KADAR DA 197 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI PLANLADIK'
Büyük yatırımların Türkiye Yüzyılı´nın yapı taşları olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı bu büyük altyapı yatırımlarının üzerine kurulacak. Yerli trenimizi de sertifikalarını aldıktan sonra önümüzdeki günlerde tanıtacağız. Ülkemiz son 20 yıldır büyük bir altyapı hamlesiyle değişim, dönüşüm yaşadı. Balıkesir'in de içerisinde bulunduğu İstanbul-İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Çanakkale Köprüsü, tüm vatandaşlarımızın gurur duyabileceği çok büyük mühendislik eserleridir. Gurbetçilerimiz, Türkiye'deki projelere gururla bakıyorlar artık. Şu ana kadar bakanlığımız olarak Türkiye genelinde 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2053'e kadar da 197 milyar dolarlık yatırımı da planladık. Hangi yıl, hangi projeyi yapacağımız da ortada. Kara yolları yatırımlarını artık geçtik ve demir yolları yatırımlarına girdik. İçerisinde Balıkesir'in de bulunduğu Yenişehir-Bursa-Balıkesir hattımızda çok yoğun bir çalışma var. Bursa'yı bağladıktan sonra bunu Balıkesir'e uzatacağız. Şu an Balıkesir-Ankara-İstanbul hattı da gıpta ile bakılacak hızla devam ediyor. 8 ilimizde hızlı trenlere ulaştık ve bu rakamı inşallah 52'ye çıkartmak için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
'BALIKESİR GENELİNDE FARKLI ALANLARDA 16 PROJE DEVAM EDİYOR'
Balıkesir genelinde farklı alanlarda 16 projenin devam ettiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Bunları da en kısa sürede bitirmek için bugün Belediye Başkanlığımızda ve AK Parti İl Başkanlığımızda önemli toplantılar yaptık. İnşallah öncelikli olanları tamamlayacağız. Bunları tamamladıktan sonda da yeni taleplere, yeni projelere bakacağız. Balıkesir'in talepleri bizim başımızın üstündedir. Büyük, güçlü Türkiye yolunda çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. 2023 seçimlerini de atlattıktan sonra inşallah Türkiye, dünyanın ekonomisi en gelişmiş 10 ülkesi içerisine girmiş olarak yoluna devam edecektir" diye konuştu.
'VATANIN MİLLETİN HAYRINA OLAN HİÇBİR İŞİN YANINDA OLMADIKLARI İÇİN AÇILIŞTA OLMAZLAR'
"Muhalefetler, iktidarın yaptıklarını inceleyip, vatanına, milletine hizmet noktasında iktidarları teşvik ederler" diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Maalesef, ülkemizde böyle muhalefet göremedik. Artık son 20 yıldır farklı bir Türkiye var. Artık algı operasyonları etki etmiyor. Bir taraftan bunlarla uğraşıyoruz, bir taraftan da milletimize hizmet etmek için 7/24 çalışıyoruz. Son 20 yılda Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaşandı. Milleti gibi düşünen, vatanı, milleti için çalışan kadrolar iktidar olduğu zaman milletin parası milleti için harcanıyor ki; bu projeler artık ortaya çıktı. O nedenle Türkiye geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Togg'un fabrika açılışı yapıldı, muhalefet yok. Bandırma'da açılış yaptık, orada da muhalefet yok. Gelmezler tabi. Bunlar vatanın, milletin hayrına olan hiçbir işin yanında olmadıkları için açılışta olmazlar ama dezenformasyonda, algıda üzerlerine yok. Yalanda üzerlerine yok. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Doğruları milletimize anlatacağız. Büyük, güçlü Türkiye'nin yapı taşlarını oluşturuyoruz. Çok güçlü ekibimiz var. El birliği ile vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışmalarımız devam edecek. Sabah, Bandırma'ya nefes aldıran çok ciddi bir yatırımımızın açılışını yaptık. Şimdi de Balıkesir merkezi çok yakından ilgilendiren çevre yolunun temelini atacağız. Aslında temeli atıldı, biz törenini yapacağız. Çünkü çok hızlı şekilde başladık. İnşallah devam eden projelerimizi de tamamlayacağız."
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-10-31 17:46:48

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