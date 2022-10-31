Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg'dur (3)



BALIKESİR KUZEYBATI CEVRE YOLU TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir programı kapsamında Kuzeybatı Çevre Yolu temel atma törenine katıldı. Temel atma töreni öncesinde açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Cumhuriyet'ten anladığımız azimdir, çalışkanlıktır, milletin bağımsızlığı için, hürriyet için, egemenliği durmadan yola devam etmektir. Bu vatan için canını, kanını feda etmiş başta Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize, milli mücadelede emeği geçenlere borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Boş sözler geçicidir. Kalıcı olan Türkiye'mize, milletimize faydası olan hizmettir. Ne mutlu bize ki Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıl dönümde milletimize ve onun geleceğine adanmış hizmetlerle kutlamaya devam edeceğiz. Çok şükür milletimizle bunları paylaşma gururu hepimize nasip oldu. Önce Cumhurbaşkanımız, ülkemizin 100 yıllık hedeflerini işaret eden Türkiye Yüzyılı vizyonunu ilan etti. Devlet aklıyla planlayarak ve hayata geçirdiğimiz dev eserler, Türkiye 100 yılının altyapısıdır. Bundan sonra çalışmalarımıza gücümüze güç katıp kalkınmanın, iletişimin, dijitalin, sürdürülebilirliğin yüzyılını, Türkiye yüzyılını gençlerimize armağan edeceğiz" dedi.

Temel atma törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Bakan Karaismailoğlu, programının tamamlanmasının ardından Balıkesir'den ayrıldı. (DHA)Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-10-31 18:55:47



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