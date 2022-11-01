Balıkesirspor'un hedefi transferi açmak



BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 12 maçta topladığı 8 puanla düşme hattında yer alan, 4 maçtır galip gelemeyen Baynet İnşaat Balıkesirspor'da Başkan Nedim Ömer, hedeflerinin devre arasında transfer yasağını kaldırmak olduğunu dile getirdi. Kulübün geçmiş dönemlerden kalan ağır mali yükün altında ezildiğini belirten Başkan Ömer, FIFA ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda acil çözüm bekleyen dosyaların varlığı nedeniyle zor günler yaşadıklarını kaydetti. Transfer yasağı nedeniyle geçen yıldan bu yana takviye yapamadıklarını aktaran Nedim Ömer, göreve gelirken camiaya söz verdiklerini söyleyerek, "Gayret ve çabalarımız karanlıktan aydınlığa çıkıncaya kadar devam edecektir" dedi.

Balıkesirspor Başkanı Ömer yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu takım ile devre arasına kadar yola devam edeceğimiz düşünülürse sahada mücadele eden kadromuza güvenmek ve destek vermemiz gerekliliği büyük önem arz etmektedir. Şu an önümüzdeki en büyük hedef devre arası transferi açmak ve teknik heyetten gelen raporlar doğrultusunda transfer çalışmalarına hız vermektir. Önümüze koyduğumuz bu hedefin söylemden çıkıp eyleme dönüşmesi hususunda şehrimizin tüm dinamiklerinin desteğine ve katkısına ihtiyacımız olduğu da unutulmamalıdır. Sanayici ve iş insanlarının bizlere destek vermesi en büyük arzu ve isteğimizdir. Başka Balıkesirspor yok."DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-11-01 11:46:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.