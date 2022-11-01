Balıkesirspor'un hedefi transferi açmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirspor'un hedefi transferi açmak

DHA

Balıkesirspor'un hedefi transferi açmak


BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 12 maçta topladığı 8 puanla düşme hattında yer alan, 4 maçtır galip gelemeyen Baynet İnşaat Balıkesirspor'da Başkan Nedim Ömer, hedeflerinin devre arasında transfer yasağını kaldırmak olduğunu dile getirdi. Kulübün geçmiş dönemlerden kalan ağır mali yükün altında ezildiğini belirten Başkan Ömer, FIFA ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda acil çözüm bekleyen dosyaların varlığı nedeniyle zor günler yaşadıklarını kaydetti. Transfer yasağı nedeniyle geçen yıldan bu yana takviye yapamadıklarını aktaran Nedim Ömer, göreve gelirken camiaya söz verdiklerini söyleyerek, "Gayret ve çabalarımız karanlıktan aydınlığa çıkıncaya kadar devam edecektir" dedi.
Balıkesirspor Başkanı Ömer yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu takım ile devre arasına kadar yola devam edeceğimiz düşünülürse sahada mücadele eden kadromuza güvenmek ve destek vermemiz gerekliliği büyük önem arz etmektedir. Şu an önümüzdeki en büyük hedef devre arası transferi açmak ve teknik heyetten gelen raporlar doğrultusunda transfer çalışmalarına hız vermektir. Önümüze koyduğumuz bu hedefin söylemden çıkıp eyleme dönüşmesi hususunda şehrimizin tüm dinamiklerinin desteğine ve katkısına ihtiyacımız olduğu da unutulmamalıdır. Sanayici ve iş insanlarının bizlere destek vermesi en büyük arzu ve isteğimizdir. Başka Balıkesirspor yok."DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-11-01 11:46:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma'da 250 kınalı keklik doğaya salındı
YEREL HABERLER Bandırma'da 250 kınalı keklik doğaya salındı
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 135 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 135 ...
(Görüntülü) BALIKESİR - BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: &#039;TÜRKİYE YÜZYILI&#039;NI GÜCÜN YÜZYILI KILACAK ADIMLARIMIZDAN BİRİ DE TOGG&#039;DUR (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKESİR - BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ...
Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg'dur (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı gücün ...
Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg'dur (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı gücün ...
Bakan Karaismailoğlu, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu ...
(Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİOĞLU BALIKESİR KUZEY-BATI ÇEVRE YOLU TEMEL ATMA TÖRENİNDE KONUŞTU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİOĞLU BALIKESİR KUZEY-BATI ...
(Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİOĞLU BALIKESİR KUZEY-BATI ÇEVRE YOLU TEMEL ATMA TÖRENİNDE KONUŞTU (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİOĞLU BALIKESİR KUZEY-BATI ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Balıkesir AK Parti İl Başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Balıkesir ...
Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg'dur
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nı gücün ...
Bakan Karaismailoğlu, Bandırma Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Bandırma Farklı Seviyeli ...
Bakan Karaismailoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde konferans verdi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Bandırma Onyedi Eylül ...
Balıkesir'de zeytin toplayıcılığında binlerce kişi istihdam ediliyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de zeytin toplayıcılığında binlerce kişi ...
Balıkesirspor - Uşakspor: 0-1
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Uşakspor: 0-1
(Görüntülü) ERDEK&#039;TE MEZAR YERİ SIKINTISI; KABİRLERİN SAYISI YAŞAYANLARIN ÜÇ KATINI AŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERDEK'TE MEZAR YERİ SIKINTISI; ...
Erdek'te mezar yeri sıkıntısı; kabirlerin sayısı yaşayanların üç katını aştı
YEREL HABERLER Erdek'te mezar yeri sıkıntısı; kabirlerin sayısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.