Kazdağları´nda orman yangını (1)

Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesi Kazdağları´nda 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan kırsal Mehmetalan ve Ortaoba mahallelerinde saat 12.08´de orman yangını başladı. 2 farklı noktada çıkan yangına ilk müdahale, saat 12.20'de yapıldı. Bölgeye 1 söndürme helikopteri, 13 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer ile ekipler sevk edildi. Çevre illerden 3 helikopter ve arazöz de takviye olarak gönderildi. Söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-11-01 15:18:26
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