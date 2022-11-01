Kazdağları´nda orman yangını (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesi Kazdağları´nda 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan kırsal Mehmetalan ve Ortaoba mahallelerinde saat 12.08´de orman yangını başladı. 2 farklı noktada çıkan yangına ilk müdahale, saat 12.20'de yapıldı. Bölgeye 1 söndürme helikopteri, 13 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer ile ekipler sevk edildi. Çevre illerden 3 helikopter ve arazöz de takviye olarak gönderildi. Söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-11-01 15:18:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.