Kazdağları´nda orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir´in Edremit ilçesi Kazdağları´nda 2 farklı noktada saat 12.08'da çıkan orman yangını, ekiplerin 19 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan, 3 helikopter ile havadan yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-11-01 16:26:53



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