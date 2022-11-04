Balıkesirspor, Kırklareli sınavında

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçından sadece 1 puan çıkaran düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın evinde Weecoins Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak randevu saat 14.00'te başlayacak. Grupta 8 puanla 18'inci sırada yer alan Balıkesirspor, 17 puanla 9'uncu basamakta yer alan rakibini yenerek moral bulmak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir

2022-11-04 12:04:35



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