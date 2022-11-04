Ayvalıkgücü, Ofspor'u ağırlıyor

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AYVALIK, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçından 4 galibiyet çıkaran Ayvalıkgücü Belediyespor yarın evinde düşme hattında yer alan Yeşilyurt DÇ Ofspor'la karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Grupta 17 puanla 4'üncü sırada yer alan ev sahibi ekip, 6 puanı bulunan 15'inci basamaktaki Karadeniz temsilcisini yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir

2022-11-04 12:06:47



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