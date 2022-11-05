Balıkesirspor - Kırklarelispor: 1-1

BALIKESİR, (DHA)-
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Yücel Büyük, Sezgin Şahbaz, Kenan Özcan
BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Birol, Kağan, Doğa, Ayberk, Sedat Dursun, Berat (Dk. 64 Sedat Yiğit), Hüseyin (Dk. 77 Berkay), Berk (Dk. 64 Ümit), Oğuz Han, Andaç (Dk. 68 Emirhan)
WEECOINS KIRKLARELİSPOR: Mehmet Uğur, Burak, Cengiz, Canberk Ömer, Serhat, Hasan Emre, Sabrican (Dk. 90 Sinan), Hüseyin Eray (Dk. 77 Ensar), Furkan Fehmi (Dk. 77 Enes İslam), Murat (Dk. 66 Ömer Can)
GOLLER: Dk. 5 Oğuz Han (Balıkesirspor) Dk. 20 Uğur (Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Ayberk, Berat (Balıkesirspor) - Cengiz (Kırklarelispor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor, evinde Weecoins Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı. Balıkesirspor'un golünü 5'inci dakikada Oğuz Han, Kırklarelispor'un golünü 20'nci dakikada Uğur attı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 5 maça yükselen ev sahibi ekip 9 puana ulaşırken, konuk takımın puanı 18'e yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-11-05 16:11:29
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