Balıkesirspor - Kırklarelispor: 1-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BALIKESİR, (DHA)-

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Yücel Büyük, Sezgin Şahbaz, Kenan Özcan

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Birol, Kağan, Doğa, Ayberk, Sedat Dursun, Berat (Dk. 64 Sedat Yiğit), Hüseyin (Dk. 77 Berkay), Berk (Dk. 64 Ümit), Oğuz Han, Andaç (Dk. 68 Emirhan)

WEECOINS KIRKLARELİSPOR: Mehmet Uğur, Burak, Cengiz, Canberk Ömer, Serhat, Hasan Emre, Sabrican (Dk. 90 Sinan), Hüseyin Eray (Dk. 77 Ensar), Furkan Fehmi (Dk. 77 Enes İslam), Murat (Dk. 66 Ömer Can)

GOLLER: Dk. 5 Oğuz Han (Balıkesirspor) Dk. 20 Uğur (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Ayberk, Berat (Balıkesirspor) - Cengiz (Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor, evinde Weecoins Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı. Balıkesirspor'un golünü 5'inci dakikada Oğuz Han, Kırklarelispor'un golünü 20'nci dakikada Uğur attı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 5 maça yükselen ev sahibi ekip 9 puana ulaşırken, konuk takımın puanı 18'e yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-11-05 16:11:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.