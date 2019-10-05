Kriz bu kez bilgisayara taşındı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Aliçetinkaya Mahallesi,150 Evler Mahallesi ile Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerindeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

İlçedeki bazı kırsal mahallelerin yanı sıra Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki bazı ekili alanların da sular altında kaldığı belirtildi.

Sağanak, bir alışveriş merkezinde de su baskınına neden oldu. İlçede etkili olan fırtına nedeniyle İsmet İnönü Kültür Merkezi önündeki bir elektrik direği ile Deniz Hudut Kapısı önündeki küçük süs ağaçları devrildi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ayvalık Belediyesi, itfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UEDAŞ ekipleri sağanak ve fırtına nedeniyle teyakkuza geçti.

Öte yandan Ayvalık Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla bir kriz merkezi oluşturuldu.

TURGUTLU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yıldırım, Subaşı, Bozkurt ve Şehitler mahallelerindeki bazı evleri su bastı.

Sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde bazı araçlar mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Mahalle sakinleri, iki yıldır her yağmurda aynı sorunları yaşadıklarını dile getirerek, yetkililerden bu sorunların artık çözüm bulmasını istediler.

TEKİRDAĞ-ÇANAKKALE YOLU KAPANDI

Tekidağ'ın Malkara ilçesindeki kuvvetli yağış nedeniyle kapanan, Tekirdağ'ı Çanakkale'ye bağlayan D-110 kara yolu ulaşıma açıldı.

Dün öğleden sonra başlayan ve şiddetini zaman zaman artıran sağanak ilçedeki bazı rögarları tıkadı.

Rögarların tıkanması nedeniyle dereye ulaşamayan yağmur suyu, Tekirdağ'ı Çanakkale'ye bağlayan D-110 kara yolu üzerinden akmaya başladı.

Suyun, trafik akışını önlemesi nedeniyle yol ekiplerce ulaşıma kapatıldı.

Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışma sonrası tıkanan rögarlar açıldı, dere yatağına ulaşan sağanak suları kara yolundan çekildi. Daha sonra ekipler yolu trafiğe açtı.

İlçede sağanak aralıklarla devam ediyor.