AA

Valilik önderliğinde, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Balıkesir'in her ilçesindeki ürünlerin ayrı ayrı tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Her ilçenin ürettiğini güçlü bir değer olarak ortaya koymak gerektiğini belirten Yılmaz, "Bu proje, uzun bir süreç ve kişilerle ilerleyecek bir proje değil. Her birimizin ayrı ayrı sahiplenmesi gereken bir çalışma." dedi.

Yılmaz, şehrin birçok değere sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bazı illeri bir ürünü ile tüm Türkiye tanıyor. Kimisi sadece pastırması, kimisi sadece leblebisi ile meşhur. Biz hangisinden bahsedelim, zeytin mi, zeytinyağı mı, kuzu mu, peynir mi, yemek mi? O kadar zenginiz ki bu tanıtım eksikliğini getiriyor. Bu çalışmayla Balıkesir'i önce ülke pazarına, sonra uluslararası pazara sokmak istiyoruz."

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula da kentin tarihi, kültürel değerleri, sanayisi, lojistik imkanları, gastronomisi ve ülke ekonomisine katkılarıyla değerli bir il olduğunu anlattı.

Marka Şehir Projesi ile bölgedeki hizmet ve tesis kalitesini yükselterek, çeşitliği sağlayıp turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini aktaran Kula, şöyle konuştu:

"Balıkesir'in coğrafi işaretli ürünleriyle markalaşmasını sağlamayı ve kente doğru yatırımcıları çekmeyi amaçlıyoruz. Nihai hedefimiz, Balıkesir halkının kültürel ve ekonomik anlamda yaşam kalitesini yükseltmek. Projenin hedeflenen süresi 5 yıl. İlk yıl için ayrılan bütçe 1,5 milyon lira. Projeyle turist sayısının yüzde 30, turizm gelirlerinin yüzde 50 artmasını öngörüyoruz. Balıkesir, Türkiye'nin önde gelen destinasyonlarından biri. Çok ciddi turizm potansiyeli var. Öncelikli hedefimiz, turizmi çeşitlendirerek, kış, doğa, gastronomi, kültür turizmi gibi iş ve katma değeri yüksek turizm hedeflerini gerçekleştirerek, şehre daha çok turist çekebilmek. Büyük şehirlere yakınlığımız, uçağa binmeden ulaşım imkanları, keşfedilmemiş yerlerimiz, ürün ve hizmetlerimiz en büyük avantajımız."

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı törende, projenin logo tanıtımı yapıldı ve proje ortakları arasında sözleşme imzalandı.