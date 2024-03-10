Balıkesir teravih namazı saatleri: 2024 Balıkesir teravih namazı saati kaçta?
İl il teravih namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle eda edilen teravih namazları, hatırlanacağı gibi 20 rekattan oluşmaktadır. Balıkesir ilinde ikamet edenler, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan il il imsakiye takvimi ile Balıkesir teravih namazı saatlerini araştırmaya başladı. İşte 2024 Balıkesir teravih namazı vakitleri...
Ramazan ayının gelişiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kurulacak. İlk teravih 10 Mart Pazar günü kılınırken, Balıkesir ilinde ikamet edenler, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile Balıkesir teravih namazı saatlerini gündemine aldı. Peki, "Balıkesir teravih namazı saat kaçta" İşte il il imsakiye takvimi ile Balıkesir teravih namazı saatleri...
BALIKESİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
11 Mart Pazartesi Ramazan'ın 1. günü
Balıkesir Sahur (İmsak) Vakti: 05:57
Balıkesir İftar Vakti: 19:18
Balıkesir Teravih Namazı Vakti: 20:35
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başladı ve 9 Nisan'da sona erecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)