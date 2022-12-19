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Haberler Gündem Balıkesir ve Çanakkale'nin kadın kooperatifleri Bursa'da buluştu
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Balıkesir ve Çanakkale'deki 20 kadın kooperatifinin üyeleri Bursa'da buluştu

Çanakkale ve Balıkesir'deki 20 kadın kooperatifinin üyeleri, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın, kadın kooperatiflerinin iyi örnek uygulamalarının yerinde görülmesi amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamında Bursa'da buluştu. Bursa Lotus Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne konuk olan kadınlar, Nilüfer ilçesindeki uygulamaları yerinde inceledi

Balıkesir ve Çanakkale'nin kadın kooperatifleri Bursa'da buluştu
İHA

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın, kadın kooperatiflerinin iyi örnek uygulamalarının yerinde görülmesi amacıyla düzenlediği etkinliklerin yeni durağı Bursa oldu. Balıkesir ve Çanakkale'nin ilçelerinde faaliyet gösteren 20 kadın kooperatifinin yöneticileri ve üyeleri, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kurulu S.S. Bursa Lotus Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde buluştu.

Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP ) Başkan Yardımcısı Arca Atay'ın da yer aldığı etkinlikte, S.S. Bursa Lotus Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nergiz Döner, kooperatiflerinin kuruluş amacı, faaliyetleri ve sosyal girişim iş modeli ile ilgili sunum yaptı.

"DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan Nergiz Döner, kooperatif olarak kadın emeğinin görünür kılınması ve ekonomik karşılığının elde edilmesi amacının yanı sıra, kadınların kooperatifçilik yoluyla hayatın, sosyal, kültürel ve sanatsal tüm alanlarında dayanışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü ve NİLKOOP Başkan Yardımcısı Arca Atay da, kooperatif olarak Nilüfer kırsalındaki tarımsal faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi ve yapılan hammadde üretimlerini, Nilüfer'deki kadın dernekleri vasıtasıyla nihai ürünlere dönüştürme çalışmalarını anlattı.

EKOLOJİK TARIM, YEREL TOHUM, KADIN EMEĞİ...

Atay, tarımsal üretimler için ekolojik tarım koşullarını ve yerel tohumları tercih ettiklerini, kadın emeği ile bunların doğal, hijyenik ve sağlıklı ürünlere dönüştürüldüğünü ve bu ürünleri duyarlı tüketicilerle buluşturmak için Nilüfer Bostan Satış Noktaları'nı hayata geçirdiklerini söyledi. Sunumların ardından kadınlar, Lotus Kadın Kooperatifi’nin satış ofisi ve etkinlik alanını gezerek yerinde de bilgi aldı.

Kooperatifler arası iş birliği ve dayanışmanın öneminin vurgulandığı ziyaret çerçevesinde konuk kooperatif üyeleri, Bursa’da kırsal alan kadın kooperatifçiliği iş modeli olarak faaliyette bulunan Yiğitali Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri ile de buluştu.

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