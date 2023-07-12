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        Balıkesir’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 21:24
        Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir merkez ve ilçelerinin yanı sıra Bursa'da da hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 20.37'de merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Balıkesir ve ilçelerinin yanı sıra Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinden de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

        #Balıkesir
        #Deprem
        #haberler
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