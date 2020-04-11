Balıkesir’de caddeler sokak hayvanlarına kaldı

Eczane çalışanları kentin en büyük meydanını Ali Hikmet Paşa Meydanı’nı mesken tutan güvercinleri besledi. Yasağın başladığı saatlerde şehri dolaşan İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ekiplere fırın ve marketlerin önünde bekleyen vatandaşlara maske dağıttırıp, sosyal mesafenin korunması talimatı verdi.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın dün gece 24.00’de başlattığı iki günlük sokağa çıkma yasağına Balıkesir’de vatandaşlar büyük ölçüde uyuyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş, mahalle aralarındaki market ve fırınlara akın etti. Emniyet Müdürü Hasan Onar kararın açıklanmasıyla birlikte tüm ekipleri fırın ve marketlerin önlerine sevk ederek vatandaşlara korona virüsten korunmaları için maske dağıttırdı, sosyal mesafe kuralına uymaları için ikaz ettirdi.

CAN DOSTLAR CADDELERDE KEYİF YAPTILAR

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte tüm kent sessizliğe bürünürken, Milli Kuvvetler Caddesi’nde sokak köpekleri ve güvercinler her gün binlerce insanın geçtiği kaldırımlarda güneşlenerek keyif yaptı. Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda ise meydanın müdavimi güvercinleri sokağa çıkma izinleri bulunan eczane çalışanları besledi.